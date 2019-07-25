Соловьёв рассказал об «обиде» Зеленского на Путина

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Телеведущий Владимир Соловьёв в своём Twitter выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «обижен» на российского лидера Владимира Путина.

По мнению телеведущего, это вызвано тем, что Путин поздравил нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с вступлением в должность.

«Зеленскому стало ещё обиднее», — написал Соловьёв. 

По данным ряда СМИ, объяснить предположение журналиста можно тем, что Путин не поздравил Зеленского с победой в президентской гонке на Украине.

24 июля Джонсон официально возглавил правительство Великобритании. В связи с этим Путин направил политику поздравительную телеграмму.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в каком случае Владимир Путин поздравит Владимира Зеленского.

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