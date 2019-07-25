Соловьёв рассказал об «обиде» Зеленского на Путина
По мнению телеведущего, это вызвано тем, что Путин поздравил нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с вступлением в должность.
«Зеленскому стало ещё обиднее», — написал Соловьёв.
По данным ряда СМИ, объяснить предположение журналиста можно тем, что Путин не поздравил Зеленского с победой в президентской гонке на Украине.
24 июля Джонсон официально возглавил правительство Великобритании. В связи с этим Путин направил политику поздравительную телеграмму.
В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в каком случае Владимир Путин поздравит Владимира Зеленского.