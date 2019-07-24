Сквернялиса назначили премьером Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа назначил исполняющего обязанности главы правительства Саулюса Сквернялиса на должность премьер-министра.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Литвы.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу литовского президента, Сквернялису поручено сформировать правительство в течение 15 дней.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу с вступлением в должность.

Также Науседа рассказал, какими видит отношения с Россией и Белоруссией.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с ФАН прокомментировал заявление избранного президента Литвы.