Денисова уточнила свои слова о договорённостях по украинским морякам

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточнила своё высказывание о якобы достижении договорённостей о возвращении задержанных Россией украинских моряков Киеву. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Хочу уточнить информацию относительно 24 военнопленных моряков. 18 июня я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ России Михаилу Шишову относительно принятия решения об избрании моего личного обязательства как меры пресечения для военнопленных моряков, пребывающих в Лефортовском СИЗО», — заявила она.

По её словам, украинское посольство передало через МИД России эти документы в ФСБ. Денисова добавила, что в настоящее время документы находятся на рассмотрении руководителя следственного управления.

Как она добавила, ей известно, что проводятся переговоры о возвращении моряков в рамках исполнения решения Международного трибунала по морскому праву.

Ранее Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков якобы уже достигнуты.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России.