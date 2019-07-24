Глава МВД Латвии объяснил посещение им концерта Лепса

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Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, раскритикованный за посещение концерта российского певца Григория Лепса, заявил, что смотрел выступление исполнителя на фестивале Лаймы Вайкуле.
Глава МВД Латвии объяснил посещение им концерта Лепса
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Это был не концерт Лепса, а международный фестиваль, организатором которого является Лайма Вайкуле, которая получила особую благодарность от президента Латвии», — заявил Гиргенс.

По его словам, у него нет оснований для включения Лепса в чёрный список, передаёт Kas jauns.

Он добавил, что для этого нужен сигнал со стороны компетентных ведомств, но ему «такой сигнал не поступал».

Ранее глава латвийского Минюста Янис Борданс раскритиковал Гиргенса за посещение концерта Лепса, заявив, что таким образом министр позорит Латвию.

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