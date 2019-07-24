Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в ВТО
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- РИА Новости
Как сообщает сайт МИД Узбекистана, постпред страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбек Лапасов встретился с генеральным директором ВТО Роберто Азаведо.
«Роберто Азаведо был передан обновлённый Меморандум о режиме внешней торговли Республики Узбекистан, который, по мнению главы организации, знаменует собой начало официального переговорного процесса по вступлению республики в ВТО», — говорится в сообщении.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов встретился с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.