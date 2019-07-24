Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в ВТО

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что власти страны начали официальные переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в ВТО
  • ©Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как сообщает сайт МИД Узбекистана, постпред страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбек Лапасов встретился с генеральным директором ВТО Роберто Азаведо.

«Роберто Азаведо был передан обновлённый Меморандум о режиме внешней торговли Республики Узбекистан, который, по мнению главы организации, знаменует собой начало официального переговорного процесса по вступлению республики в ВТО», — говорится в сообщении.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов встретился с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить