Губернатор Калининградской области встретился с послом Узбекистана

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов встретился с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области экономики, инвестиций и туризма.

«Правительство Калининградской области ведёт большую работу по привлечению инвесторов в регион. Инвесторы получают административную и финансовую поддержку своих проектов в виде налоговых льгот и таможенных преференций», — заявил Алиханов.

Со своей стороны, Асадов отметил огромный потенциал области.

Во время визита члены делегации посетили производственные площадки, а также приняли участие в круглом столе «Перспектива сотрудничества Калининградской области с Республикой Узбекистан».

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао о запуске прямого авиасообщения между Казанью и Харбином.