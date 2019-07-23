Губернатор Калининградской области встретился с послом Узбекистана
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Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области экономики, инвестиций и туризма.
«Правительство Калининградской области ведёт большую работу по привлечению инвесторов в регион. Инвесторы получают административную и финансовую поддержку своих проектов в виде налоговых льгот и таможенных преференций», — заявил Алиханов.
Со своей стороны, Асадов отметил огромный потенциал области.
Во время визита члены делегации посетили производственные площадки, а также приняли участие в круглом столе «Перспектива сотрудничества Калининградской области с Республикой Узбекистан».
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао о запуске прямого авиасообщения между Казанью и Харбином.