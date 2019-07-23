В Совфеде прокомментировали заявление Турчинова об «уютном рабстве»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готовы «обменять свободу на сытое и уютное рабство».

«Во-первых, это говорит о низком уровне политической культуры. А во-вторых, о том, что Турчинова не интересует судьба Украины, а интересует только удовлетворение собственных амбиций», — сказал Джабаров.

По его мнению, Турчинов должен понести ответственность за деятельность на посту главы Службы безопасности Украины при президенте Викторе Ющенко.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление Турчинова.