В Совфеде прокомментировали заявление Турчинова об «уютном рабстве»

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готовы «обменять свободу на сытое и уютное рабство».
В Совфеде прокомментировали заявление Турчинова об «уютном рабстве»
  • РИА Новости

«Во-первых, это говорит о низком уровне политической культуры. А во-вторых, о том, что Турчинова не интересует судьба Украины, а интересует только удовлетворение собственных амбиций», — сказал Джабаров.

По его мнению, Турчинов должен понести ответственность за деятельность на посту главы Службы безопасности Украины при президенте Викторе Ющенко.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление Турчинова.

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