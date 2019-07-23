В Совфеде прокомментировали заявление Турчинова об «уютном рабстве»
- РИА Новости
«Во-первых, это говорит о низком уровне политической культуры. А во-вторых, о том, что Турчинова не интересует судьба Украины, а интересует только удовлетворение собственных амбиций», — сказал Джабаров.
По его мнению, Турчинов должен понести ответственность за деятельность на посту главы Службы безопасности Украины при президенте Викторе Ющенко.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление Турчинова.