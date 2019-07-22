Эксперт оценил заявление экс-депутата Рады о «подставе» Гройсманом Зеленского

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил заявление бывшего министра ЖКХ Украины, экс-депутата Верховной рады Александра Попова о том, что правительство страны во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом своей «антинародной» политикой «подставило» главу государства Владимира Зеленского.

«Украина может лишиться газотранспортной системы из-за неподписанного контракта на поставку и транзит газа, приостановилось сотрудничество с МВФ, а значит, пока не приходится рассчитывать на финансовую помощь», — сказал Голубь.

Кроме того, отметил эксперт, продолжает расти отрицательное сальдо торгового баланса.

Как прогнозирует Голубь, в ближайшем будущем Зеленскому предстоит столкнуться с колоссальными проблемами.

Ранее сообщалось, что Попов призвал Зеленского прислушаться к «патриотически настроенным специалистам, желающим вывести страну из кризиса».