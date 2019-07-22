Эксперт оценил заявление экс-депутата Рады о «подставе» Гройсманом Зеленского
- РИА Новости
«Украина может лишиться газотранспортной системы из-за неподписанного контракта на поставку и транзит газа, приостановилось сотрудничество с МВФ, а значит, пока не приходится рассчитывать на финансовую помощь», — сказал Голубь.
Кроме того, отметил эксперт, продолжает расти отрицательное сальдо торгового баланса.
Как прогнозирует Голубь, в ближайшем будущем Зеленскому предстоит столкнуться с колоссальными проблемами.
Ранее сообщалось, что Попов призвал Зеленского прислушаться к «патриотически настроенным специалистам, желающим вывести страну из кризиса».