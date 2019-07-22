Эксперт оценил предварительные результаты выборов в Раду

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Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предварительные результаты выборов в Раду.
Эксперт оценил предварительные результаты выборов в Раду
  • Reuters

«Надо признать, что Зеленский сумел стабилизировать кризис со своим рейтингом и вышел на очень хороший результат, который его партия получила на этих выборах в Верховную раду, и это реально его большой успех», — заявил Суздальцев.

По его мнению, борьба за власть на Украине продолжится.

Эксперт также отметил, что в стране формируется новая политическая реальность — парламентско-президентская, и очень важно понять, кто возглавит правительство.

«Раньше говорили, что это будет экономист, но вопрос в том, какой это будет экономист», — сказал Суздальцев в беседе с Nation News.

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.

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