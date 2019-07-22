Эксперт оценил предварительные результаты выборов в Раду
- Reuters
«Надо признать, что Зеленский сумел стабилизировать кризис со своим рейтингом и вышел на очень хороший результат, который его партия получила на этих выборах в Верховную раду, и это реально его большой успех», — заявил Суздальцев.
По его мнению, борьба за власть на Украине продолжится.
Эксперт также отметил, что в стране формируется новая политическая реальность — парламентско-президентская, и очень важно понять, кто возглавит правительство.
«Раньше говорили, что это будет экономист, но вопрос в том, какой это будет экономист», — сказал Суздальцев в беседе с Nation News.
Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.