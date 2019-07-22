Эксперт прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду
- Reuters
«Можно утверждать, что по-прежнему он является самым популярным политиком с чрезвычайно высоким уровнем доверия», — заявил эксперт.
По его словам, это позволило партии, которой ещё полгода назад не было, одержать такую убедительную победу.
Со своей стороны, киевский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН отметил, что аналогичный результат показывали все социологические опросы.
«Этот результат даже немного меньше того пика, которого эта партия достигала: она набирала и 60% голосов, и 52%», — сказал эксперт.
Как прогнозирует Бортник, до отопительного сезона Зеленский и его команда попытаются решить многие ключевые проблемы, в том числе внутреннего строительства.
Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.