Эксперт прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН оценил результаты проверки 30,90% протоколов на выборах в Верховную раду, согласно которым партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,12% голосов.

«Можно утверждать, что по-прежнему он является самым популярным политиком с чрезвычайно высоким уровнем доверия», — заявил эксперт.

По его словам, это позволило партии, которой ещё полгода назад не было, одержать такую убедительную победу.

Со своей стороны, киевский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН отметил, что аналогичный результат показывали все социологические опросы.

«Этот результат даже немного меньше того пика, которого эта партия достигала: она набирала и 60% голосов, и 52%», — сказал эксперт.

Как прогнозирует Бортник, до отопительного сезона Зеленский и его команда попытаются решить многие ключевые проблемы, в том числе внутреннего строительства.

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.