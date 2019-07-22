В Запорожье на избирательном участке распылили неизвестное вещество
Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.
«Полицейские установили, что неизвестные из аэрозольного баллончика распылили неустановленное вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей. Всех присутствующих вывели на улицу», — заявили в ведомстве.
Трое подозреваемых доставлены в отделение полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что полиция получила почти 2000 сообщений о нарушениях на выборах в Раду.