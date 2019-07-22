В Запорожье на избирательном участке распылили неизвестное вещество

В Запорожье трое мужчин распылили в помещении избирательного участка «вещество с резким запахом» во время подсчёта голосов после выборов в Верховную раду.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

«Полицейские установили, что неизвестные из аэрозольного баллончика распылили неустановленное вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей. Всех присутствующих вывели на улицу», — заявили в ведомстве.

Трое подозреваемых доставлены в отделение полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полиция получила почти 2000 сообщений о нарушениях на выборах в Раду.