«Слуга народа» набирает 41,45% голосов после проверки 5,37% протоколов

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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 41,45% голосов после проверки 5,37% протоколов на выборах в Верховную раду.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 11,04% голосов, на третьем — «Батькивщина» (9,52%).

За ними следуют «Европейская солидарность» (8,41%), партия «Голос» (5,79%) и «Радикальная партия Олега Ляшко» (5,62%).

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов после выборов в Верховную раду, свидетельствующие о победе партии «Слуга народа».

Президент также выразил благодарность всем жителям Украины, отдавшим свои голоса за его политсилу.

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