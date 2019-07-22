Косачёв прокомментировал данные экзитполов на Украине

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал данные экзитполов после выборов в Верховную раду Украины.

«Экзитполы дают вполне прогнозировавшую картину перезагрузки политических сил на Украине. «Новички» набирают более трёх четвертей, «бывшие» — менее четверти. Запрос на обновление налицо», — написал Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook. 

По словам политика, ближайшие дни покажут, достанет ли Зеленскому политической зрелости, чтобы выстроить в Верховной раде дееспособную коалицию, а с Верховной радой — конструктивное сотрудничество.

«Наступает время настоящей ответственности», — добавил он. 

После обработки 0,04% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 48,52% голосов избирателей.

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