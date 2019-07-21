Вице-спикер Рады прокомментировала низкую явку на выборы

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Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что низкая явка на выборы искажает реальную картину симпатий общества.
Вице-спикер Рады прокомментировала низкую явку на выборы
  • Reuters

«Я считаю, что эта игра несёт большие риски для самой новой команды. Первое — едва ли не самая низкая за времена независимости избирательная явка, которая деформирует реальные симпатии всего общества», — написала Геращенко на своей странице в Facebook. 

По её словам, «авантюра» с досрочными выборами была организована командой президента Украины Владимира Зеленского именно с расчётом на низкую явку.

«На период отпусков и каникул, в расчёте на пик электоральной поддержки и симпатий к Зеленскому», — добавила вице-спикер. 

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16:00 явка на внеочередных парламентских выборах составляла 36,59%. Тогда как на предыдущих досрочных выборах в 2014 году по состоянию на то же время явка составляла более 40%.

Самая низкая явка (30%) зафиксирована в западных регионах страны.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, и это подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.

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