Депутат Рады заявил о «катастрофической» явке на востоке Украины

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Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил о «катастрофически низкой явке» избирателей на востоке страны в рамках досрочных парламентских выборов.
Депутат Рады заявил о «катастрофической» явке на востоке Украины
  • Reuters

Он отметил, что на западе страны «очень сильно растёт явка», а на востоке — «абсолютно стоит».

По мнению Рабиновича, таким образом «те, кто поддерживал партию войны, сегодня голосуют активно», а те украинцы, которые «ждали мира», — «просто не идут на участки».

«Явка катастрофическая на юго-востоке Украины, просто неожиданная для нас… Боюсь, что мы проведём в парламент тех, от кого хотели избавиться», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее в МВД Украины заявили, что явка на внеочередные выборы в Раду, по последним данным, составляет около 40%.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады. 

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