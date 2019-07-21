Депутат Рады заявил о «катастрофической» явке на востоке Украины
- Reuters
Он отметил, что на западе страны «очень сильно растёт явка», а на востоке — «абсолютно стоит».
По мнению Рабиновича, таким образом «те, кто поддерживал партию войны, сегодня голосуют активно», а те украинцы, которые «ждали мира», — «просто не идут на участки».
«Явка катастрофическая на юго-востоке Украины, просто неожиданная для нас… Боюсь, что мы проведём в парламент тех, от кого хотели избавиться», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».
Ранее в МВД Украины заявили, что явка на внеочередные выборы в Раду, по последним данным, составляет около 40%.
Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.