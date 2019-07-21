Аналитик назвал предварительные итоги выборов в Раду прогнозируемыми
- Reuters
«Пока всё выглядит достаточно прогнозируемо. Остаётся дождаться официальных результатов и результатов по одномандатным округам. Нынешняя ситуация была запрограммирована во время президентских выборов, она и реализовалась в полной мере», — отметил Брутер.
По его словам, «Батькивщина» и «Европейская солидарность» смогли пройти в Раду «по инерции».
Он предположил, что если бы выборы состоялись чуть позже, вполне возможно, эти партии не смогли бы пройти.
Брутер также отметил «нисходящий тренд» партии «Голос» и добавил, что «Оппозиционная платформа» осталась в тех же процентах, что и составляют её «электоральную нишу».
«По данным опросов это тоже можно было предположить», — заключил эксперт.
Как свидетельствуют данные украинского национального экзитпола, партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду, набирая предварительно 43,9% голосов.