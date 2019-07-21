Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о приоритетах

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT приоритетные задачи после выборов в Верховную раду, названные украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам Брутера, Зеленский хотел бы «отделаться малыми уступками».

«Но у меня впечатление, что их будет недостаточно. Никто не расположен ему помогать слишком сильно. Посмотрим, на что он способен в действительности. У него теперь нет ссылок на то, что ему кто-то мешает. Фактически он единолично может руководить правительством», — пояснил аналитик.

Он добавил, что в настоящее время для президента наступает период принятия решений.

«Учитывая эти три месяца, я бы сказал, что проблемы есть. Но пока он нравится украинцам, это даёт ему шанс», — заключил Брутер.

Ранее Зеленский заявил, что главные приоритеты после выборов в Раду — это «прекращение войны», возвращение пленных и победа над коррупцией.