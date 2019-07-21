На Украине прошли обыски на металлургическом заводе

Служба безопасности Украины провела обыск на металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Александр Иванов.

«Сегодня на наше предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» приехали с проверкой и обыском представители Службы безопасности Украины. Уверен, вы знаете, что недавно нас, крупнейшего иностранного инвестора Украины, обвинили в экоциде», — говорится в видеообращении Иванова в Facebook.

По его словам, представители СБУ пришли с обыском в только что построенный объект — третью машину непрерывного литья заготовок.

«У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения», — добавил Иванов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кривой Рог раскритиковал предприятие «АрселорМиттал» за неблагоприятную экологическую обстановку. В частности, он отметил, что за последние пять лет в Кривом Роге возросло число онкологических больных.

18 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку законности приобретений танковых двигателей, в рамках которой на бронетанковых заводах были проведены обыски.