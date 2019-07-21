На Украине прошли обыски на металлургическом заводе

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Служба безопасности Украины провела обыск на металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Александр Иванов.

«Сегодня на наше предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» приехали с проверкой и обыском представители Службы безопасности Украины. Уверен, вы знаете, что недавно нас, крупнейшего иностранного инвестора Украины, обвинили в экоциде», — говорится в видеообращении Иванова в Facebook.

По его словам, представители СБУ пришли с обыском в только что построенный объект — третью машину непрерывного литья заготовок.

«У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения», — добавил Иванов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кривой Рог раскритиковал предприятие «АрселорМиттал» за неблагоприятную экологическую обстановку. В частности, он отметил, что за последние пять лет в Кривом Роге возросло число онкологических больных. 

18 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку законности приобретений танковых двигателей, в рамках которой на бронетанковых заводах были проведены обыски.

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