Пушков оценил высказывание Омеляна по ситуации с указом Зеленского

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ситуации с указом главы государства Владимира Зеленского.
Пушков оценил высказывание Омеляна по ситуации с указом Зеленского
  • РИА Новости

«Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях?» — написал он.

При этом Пушков иронично отметил, что украинским официальным лицам стоило бы пояснить, к каким указам президента страны стоит относиться серьёзно, а к каким — нет.

Ранее Владимир Омелян назвал цирком указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог, который подписал Владимир Зеленский.

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