Пушков оценил высказывание Омеляна по ситуации с указом Зеленского
- РИА Новости
«Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях?» — написал он.
При этом Пушков иронично отметил, что украинским официальным лицам стоило бы пояснить, к каким указам президента страны стоит относиться серьёзно, а к каким — нет.
Ранее Владимир Омелян назвал цирком указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог, который подписал Владимир Зеленский.