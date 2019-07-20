СМИ: В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени

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В украинском посольстве в Индии испортили все бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом информирует украинское издание «Левый берег».
СМИ: В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени
  • Reuters

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины предупредило украинские посольства о том, что нельзя передавать избирательным участкам в рамках парламентских выборов печати участков, использовавшиеся на президентских выборах. 

«В МИД сообщили, что подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля», — уточняет издание.

При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Украинская ЦИК сформировала 102 зарубежных избирательных участка в рамках внеочередных парламентских выборов.

Ранее СМИ сообщили, что новым спикером Верховной рады может стать лидер партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

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