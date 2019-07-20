Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
- Reuters
Он отметил, что за возвращение России права голоса в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, включая руководителя делегации ФРГ Андреаса Ника.
«Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — заявил украинский посол.
По его словам, в Киеве многие считают, что ФРГ «когда-нибудь вернётся к реальной политике и, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией».
Ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы.