Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.

Он отметил, что за возвращение России права голоса в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, включая руководителя делегации ФРГ Андреаса Ника.

«Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — заявил украинский посол.

По его словам, в Киеве многие считают, что ФРГ «когда-нибудь вернётся к реальной политике и, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией».

Ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы.