На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах

Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

«Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдалённые уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной», — цитирует пресс-служба ведомства слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

По регионам Украины передислоцированы самолёты Ан-72, Ан-26, вертолёты Н122, Н145 и Ми-8 с мобильными группами Нацгвардии и Нацполиции.

Ранее МВД Украины предупреждало о возможности провокаций на выборах в Раду.