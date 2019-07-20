На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах
- Reuters
«Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдалённые уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной», — цитирует пресс-служба ведомства слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
По регионам Украины передислоцированы самолёты Ан-72, Ан-26, вертолёты Н122, Н145 и Ми-8 с мобильными группами Нацгвардии и Нацполиции.
Ранее МВД Украины предупреждало о возможности провокаций на выборах в Раду.