МВД Украины предупредило о риске провокаций на выборах в Раду

Украинское МВД предупредило о том, что во время выборов в Верховную раду в 85 округах страны могут происходить нарушения и провокации.

«По нашей информации, по Украине примерно 85 округов мы считаем сложными, там ситуация может складываться неоднозначно», — сказал во время брифинга советник главы МВД Зорян Шкиряк. Его цитирует ТАСС.

По его словам, тех кандидатов, которые намерены давить на избирателей и действовать нечистоплотно, предупредили о «жёсткой реакции подразделений Национальной полиции».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в информационном пространстве реализуется грязная политтехнологическая игра, связанная с выборами в Верховную раду.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.