В ДНР заявили о гибели жителя при обстреле со стороны «Правого сектора»

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил о гибели жителя Донбасса в результате обстрела со стороны боевиков «Правого сектора»*.
В ДНР заявили о гибели жителя при обстреле со стороны «Правого сектора»
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

«Нам стали известны подробности гибели мирного жителя 1958 года рождения накануне в Красногоровке, проживавшего по адресу: улица Чайковского, 36. По имеющейся у нас информации, обстрел дома из СПГ-9 был произведён около 11 часов утра со стороны бывшего техникума, расположенного в пятистах метрах на той же улице и используемого как совместный опорный пункт ВСУ и «Правого сектора», — цитирует Донецкое агентство новостей Безсонова.

В апреле в ДНР рассказали о перестрелке между «Правым сектором»* и украинскими силовиками из-за разногласий по территории.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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