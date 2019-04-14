В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике рассказали о перестрелке между «Правым сектором»* и украинскими силовиками из-за разногласий относительно занимаемой территории.
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
  • РИА Новости

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

«Выяснение вопроса, кому именно принадлежит территория комплекса, переросло в боестолкновение, потери понесли обе конфликтующие стороны», — цитирует его РИА Новости.

Эти потери могут преподнести как результат обстрелов якобы со стороны ДНР, предположил Безсонов.

Ранее в ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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