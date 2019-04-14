В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в течение суток украинские силовики 12 раз вели обстрел территории. Об этом заявил представитель ДНР в СЦКК.

© Валерий Мельников

РИА Новости

«В результате обстрела осколочное ранение в брюшную полость получила мирная жительница 1966 года рождения», — приводит его слова РИА Новости. В ДНР добавили, что украинские силовики использовали бронетехнику, гранатомёты и стрелковое оружие. Также по территории республики было выпущено восемь мин. Ранее в ДНР сообщили о гибели двух ополченцев в результате обстрелов. ФАН передавало, что Народная милиция ДНР взяла в плен украинского диверсанта.