В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в течение суток украинские силовики 12 раз вели обстрел территории. Об этом заявил представитель ДНР в СЦКК.
В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«В результате обстрела осколочное ранение в брюшную полость получила мирная жительница 1966 года рождения», — приводит его слова РИА Новости.

В ДНР добавили, что украинские силовики использовали бронетехнику, гранатомёты и стрелковое оружие.

Также по территории республики было выпущено восемь мин.

Ранее в ДНР сообщили о гибели двух ополченцев в результате обстрелов.

ФАН передавало, что Народная милиция ДНР взяла в плен украинского диверсанта.

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