В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ
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- РИА Новости
«В результате обстрела осколочное ранение в брюшную полость получила мирная жительница 1966 года рождения», — приводит его слова РИА Новости.
В ДНР добавили, что украинские силовики использовали бронетехнику, гранатомёты и стрелковое оружие.
Также по территории республики было выпущено восемь мин.
Ранее в ДНР сообщили о гибели двух ополченцев в результате обстрелов.
ФАН передавало, что Народная милиция ДНР взяла в плен украинского диверсанта.