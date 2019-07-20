Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков».

Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

«Закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В документе прописаны категории подлежащих освобождению от наказания лиц, которые были осуждены за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким.

В пресс-службе сообщили, что предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осуждённых, в том числе около 2 тыс. человек — из мест лишения свободы.

В феврале Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.