Около здания Верховной рады задержали мужчину с гранатой
«Во время патрулирования на улице Грушевского работники полиции увидели мужчину, который подозрительно себя вёл... Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату и запал», — указывается в сообщении.
По данным ведомства, опасный предмет изъят и будет направлен на экспертизу.
Мужчину доставили в территориальное управление полиции. Им оказался 22-летний житель Полтавской области. По предварительным данным, он находится в розыске за дезертирство.
В июне в украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.