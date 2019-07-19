Около здания Верховной рады задержали мужчину с гранатой

В Киеве возле здания Верховной рады сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

«Во время патрулирования на улице Грушевского работники полиции увидели мужчину, который подозрительно себя вёл... Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату и запал», — указывается в сообщении.

По данным ведомства, опасный предмет изъят и будет направлен на экспертизу.

Мужчину доставили в территориальное управление полиции. Им оказался 22-летний житель Полтавской области. По предварительным данным, он находится в розыске за дезертирство.

В июне в украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.