Полиция Украины получила более 6000 сообщений о нарушениях на выборах

Полиция Украины получила более 6 тыс. обращений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Информирую вас, что сегодня по итогам избирательной парламентской кампании Нацполиция проводит расследование более 6 тыс. обращений. К сожалению, их фигурантами являются представители всего политического спектра», — написал он в Facebook.

Как добавил Аваков, для обеспечения правопорядка в день голосования, 21 июля, будут задействованы более 132 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что подразделения Национальной полиции Украины с 15 по 28 июля будут нести службу в усиленном режиме в связи с внеочередными выборами в Верховную раду.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.