Юрист прокомментировал продление ареста Вышинскому

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение Подольского суда Киева продлить арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
Юрист прокомментировал продление ареста Вышинскому
  • Reuters

По словам юриста, подобные решения дают понять, что Украина так и не вошла «в цивилизованное европейское пространство». 

«К сожалению, на сегодняшний день на Украине точка зрения, которая не совпадает с мнением властей, является государственной изменой», — считает Ванин.

Ранее Подольский суд Киева в ходе заседания продлил арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить