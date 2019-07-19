Юрист прокомментировал продление ареста Вышинскому

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение Подольского суда Киева продлить арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

По словам юриста, подобные решения дают понять, что Украина так и не вошла «в цивилизованное европейское пространство».

«К сожалению, на сегодняшний день на Украине точка зрения, которая не совпадает с мнением властей, является государственной изменой», — считает Ванин.

Ранее Подольский суд Киева в ходе заседания продлил арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.