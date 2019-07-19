Зеленский заявил, что Парубий помешал новым партиям попасть в Раду

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спикер Верховной рады Андрей Парубий помешал новым партиям попасть в парламент.
Зеленский заявил, что Парубий помешал новым партиям попасть в Раду
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Зеленского, он предлагал снизить проходной барьер в Раду с 5% до 3%, однако Парубий помешал этому.

«К сожалению, много новых партий, которые (я видел социологию), к сожалению, не смогут пройти барьер 5%, и это будет именно из-за господина Парубия, большой ему привет», — сказал президент.

Зеленский обвинил Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить