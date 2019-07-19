Зеленский заявил, что Парубий помешал новым партиям попасть в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спикер Верховной рады Андрей Парубий помешал новым партиям попасть в парламент.

Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Зеленского, он предлагал снизить проходной барьер в Раду с 5% до 3%, однако Парубий помешал этому.

«К сожалению, много новых партий, которые (я видел социологию), к сожалению, не смогут пройти барьер 5%, и это будет именно из-за господина Парубия, большой ему привет», — сказал президент.

Зеленский обвинил Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.