Нацбанк Украины снизил учётную ставку

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Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17,5 до 17%.
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
  • ©National Bank Of Ukraine/ flickr

Как сообщает Liga.net, об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий. 

Уточняется, что регулятор также дал прогноз по учётной ставке до 2021 года.

Согласно базовому сценарию, средняя ставка за IV квартал 2019 года составит 16%, в IV квартале 2020 года — 9,5%, в IV квартале 2021 года — 8%.

Ранее Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

При этом 14 июня Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,5%, а 6 июня Европейский центральный банк принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 0%.

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