Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
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Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.
В апреле ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
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