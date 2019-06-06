Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.

© Global Look Press

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. В апреле ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.