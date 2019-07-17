На Украине заявили об аресте счетов партии Порошенко
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
При этом Портнов уточнил, что сумма на счету небольшая, но для него это дело принципа.
«Исполнительная служба арестовала счета «Европейской солидарности» Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. гривен, но дело принципа», — написал он, приложив к посту ссылку на соответствующий документ.
По словам Портнова, следующим шагом станет принудительное перечисление средств партии Порошенко на его личный счёт.
Ранее сообщалось, что Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.