На Украине заявили об аресте счетов партии Порошенко

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Экс-замглавы администрации украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что Исполнительная служба Украины арестовала банковские счета партии «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
На Украине заявили об аресте счетов партии Порошенко
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом Портнов уточнил, что сумма на счету небольшая, но для него это дело принципа. 

«Исполнительная служба арестовала счета «Европейской солидарности» Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. гривен, но дело принципа», — написал он, приложив к посту ссылку на соответствующий документ.

По словам Портнова, следующим шагом станет принудительное перечисление средств партии Порошенко на его личный счёт.

Ранее сообщалось, что Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.

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