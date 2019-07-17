Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Видео их разговора выложил на своей странице в Facebook ведущий телеканала «НАШ» Макс Назаров.

Отмечается, что спор был связан с тем, что ранее Москаленко критиковала Зеленского и называла малороссом. Своё заявление она пыталась оправдать тем, что поддерживала в прошлом экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Я малоросс? Вы серьёзно говорите, что я малоросс? На тот момент я был малороссом, а тут вдруг стал украинцем… Придётся вам как-то выживать со мною, с малороссом», — сказал он.

В свою очередь, Москаленко выразила надежду на то, что Зеленский докажет, что он не является малороссом. 

В ответ на это президент заявил, что это задача главы Николаевского облсовета — доказать, что она украинка.

Ранее Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве. Также 10 июля глава Украины назвал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка разбойником и выгнал его с совещания.
 

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