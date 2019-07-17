Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».

«Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?» — спросил Барна у Зеленского в ходе оживлённой дискуссии.

Как отмечается, глава государства возмутился такому обращению: «Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!»

Директор воздушной гавани попытался его остановить, извинившись.

«Извините! Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?» — сказал Барна, после чего разговор на повышенных тонах продолжился.

Ранее Зеленский назвал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка разбойником и выгнал его с совещания.