Омбудсмен ДНР рассказала подробности планируемого обмена пленными

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Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала подробности планируемого обмена пленными по формуле «Всех на всех».
Омбудсмен ДНР рассказала подробности планируемого обмена пленными
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, она указала, что украинская сторона запросила для окончательной подготовки списка до шести недель, после чего контактная группа по Донбассу назначит дату обмена.

По её словам, в настоящий момент ожидается, что Киеву передадут 50 человек, а украинская сторона отдаст 101.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о согласовании нормандским форматом обмена пленными.

28 июня были освобождены четверо украинских пленных. Их передали главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в аэропорту Минска.

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