В ОБСЕ призывают Украину освободить Вышинского

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в очередной раз призвал украинские власти освободить из-под стражи руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
В ОБСЕ призывают Украину освободить Вышинского
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд по делу Вышинского, насколько мне известно, будет проходить 19 июля, в конце этой недели. И, пользуясь случаем, мы в очередной раз призываем власти Украины к освобождению журналиста», — заявил Дезир на проходящей в Бишкеке Центральноазиатской конференции СМИ.

Он также отметил, что дело Вышинского находится на особом контроле у ОБСЕ. Представители организации не раз выступали с обращением к руководителю бюро журналистов на Украине.

«Я постоянно поддерживаю контакт с властями Украины и пользуюсь любой возможностью высказаться в защиту Кирилла Вышинского. Призвать власти к его освобождению, потому что так не должно быть. Журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность. Он работал и честно выполнял свои обязанности», — добавил Дезир.

В Кремле заявили, что внимательно следят за процессом.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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