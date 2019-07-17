В ОБСЕ призывают Украину освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в очередной раз призвал украинские власти освободить из-под стражи руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд по делу Вышинского, насколько мне известно, будет проходить 19 июля, в конце этой недели. И, пользуясь случаем, мы в очередной раз призываем власти Украины к освобождению журналиста», — заявил Дезир на проходящей в Бишкеке Центральноазиатской конференции СМИ.

Он также отметил, что дело Вышинского находится на особом контроле у ОБСЕ. Представители организации не раз выступали с обращением к руководителю бюро журналистов на Украине.

«Я постоянно поддерживаю контакт с властями Украины и пользуюсь любой возможностью высказаться в защиту Кирилла Вышинского. Призвать власти к его освобождению, потому что так не должно быть. Журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность. Он работал и честно выполнял свои обязанности», — добавил Дезир.

В Кремле заявили, что внимательно следят за процессом.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.