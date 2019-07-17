Лавров назвал дело Вышинского театром абсурда
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«Судебное разбирательство по делу главного редактора РИА Новости Украина напоминает театр абсурда. Нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно — исключительно за его принадлежность российскому СМИ и честное освещение текущих событий», — сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».
По его мнению, это понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия.
Лавров потребовал от Киева немедленно освободить журналиста и полностью восстановить его права.
Ранее заседание по делу Вышинского, подозреваемого в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене, перенесли на 19 июля.