Лавров назвал дело Вышинского театром абсурда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает судебный процесс по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского театром абсурда.

«Судебное разбирательство по делу главного редактора РИА Новости Украина напоминает театр абсурда. Нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно — исключительно за его принадлежность российскому СМИ и честное освещение текущих событий», — сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».

По его мнению, это понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия.

Лавров потребовал от Киева немедленно освободить журналиста и полностью восстановить его права.

Ранее заседание по делу Вышинского, подозреваемого в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене, перенесли на 19 июля.