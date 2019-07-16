Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой ЕК

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Об этом украинский лидер написал в своём Twitter.

«Мои искренние поздравления Урсуле фон дер Ляйен с её назначением в качестве первой женщины — председателя Еврокомиссии», — написал он.

Он пожелал ей успехов и заявил, что ждёт начала работы с новой главой ЕК.

Зеленский также выразил надежду на тесное сотрудничество и дальнейшее развитие «прочных отношений между Украиной и ЕС».

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК.