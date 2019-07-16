Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой ЕК
«Мои искренние поздравления Урсуле фон дер Ляйен с её назначением в качестве первой женщины — председателя Еврокомиссии», — написал он.
Он пожелал ей успехов и заявил, что ждёт начала работы с новой главой ЕК.
Зеленский также выразил надежду на тесное сотрудничество и дальнейшее развитие «прочных отношений между Украиной и ЕС».
Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК.