На Украине завели дело из-за дискредитации партии Вакарчука

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Полиция Львовской области Украины возбудила уголовное дело в отношении депутата одного из сельских советов за дискредитацию партии «Голос» украинского музыканта Святослава Вакарчука. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.
На Украине завели дело из-за дискредитации партии Вакарчука
  • Reuters

Сотрудники киберполиции установили, что депутат заказал массовую СМС-рассылку у одного из операторов связи. 

В полиции добавили, что 15 июля жители Львовской области получили сообщения, в которых говорилось, что партия Вакарчука не проходит в Верховную раду.

Также депутат с помощью рассылки просил голосовать за партию бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«По установленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 «Препятствование осуществлению избирательного права...», — заявили в пресс-службе. 

Ранее Вакарчук предложил наказывать политиков за переговоры с Россией.

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