На Украине завели дело из-за дискредитации партии Вакарчука

Полиция Львовской области Украины возбудила уголовное дело в отношении депутата одного из сельских советов за дискредитацию партии «Голос» украинского музыканта Святослава Вакарчука. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

Сотрудники киберполиции установили, что депутат заказал массовую СМС-рассылку у одного из операторов связи.

В полиции добавили, что 15 июля жители Львовской области получили сообщения, в которых говорилось, что партия Вакарчука не проходит в Верховную раду.

Также депутат с помощью рассылки просил голосовать за партию бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«По установленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 «Препятствование осуществлению избирательного права...», — заявили в пресс-службе.

Ранее Вакарчук предложил наказывать политиков за переговоры с Россией.