На Украине завели дело из-за дискредитации партии Вакарчука
- Reuters
Сотрудники киберполиции установили, что депутат заказал массовую СМС-рассылку у одного из операторов связи.
В полиции добавили, что 15 июля жители Львовской области получили сообщения, в которых говорилось, что партия Вакарчука не проходит в Верховную раду.
Также депутат с помощью рассылки просил голосовать за партию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«По установленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 «Препятствование осуществлению избирательного права...», — заявили в пресс-службе.
Ранее Вакарчук предложил наказывать политиков за переговоры с Россией.