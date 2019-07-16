Додон заявил о принципе нейтралитета Молдавии
- Reuters
«Кто-то говорит про НАТО, но принцип нейтралитета заложен в Конституции. И никто вступать в НАТО без нас (социалистов) не будет», — цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что властям страны нужно добиваться «международного признания нейтралитета Молдавии».
«В этом направлении надо работать, чтобы убедить всех внешних партнёров», — отметил Додон.
Ранее молдавский президент призвал Соединённые Штаты поддержать усилия Кишинёва по укреплению нейтралитета страны.