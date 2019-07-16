В Госдуме оценили внесение в Раду проекта об отмене языкового закона

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT внесение в Верховную раду депутатами от партии «Оппозиционный блок» законопроекта об отмене языкового закона.
В Госдуме оценили внесение в Раду проекта об отмене языкового закона
  • РИА Новости

«В предвыборной гонке на Украине постоянно вспоминают фактор русского языка и хватаются за него как за спасательный круг. Русскоязычный электорат традиционно активный и приходит голосовать, а значит, обеспечит голоса. Но сегодня на Украине бороться хоть за что-то русское — это словно идти в рост под пулями», — сказал он.

Бальбек также отметил, что радикальные силы, которые, «без сомнения, попадут в новый парламент, устроят настоящую войну этому законопроекту». 

Ранее депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Раду законопроект об отмене языкового закона.

Парламентарии утверждают, что закон был принят с грубыми нарушениями.

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