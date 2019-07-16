Москалькова и Денисова обсудили подачу обращений о помиловании удерживаемых лиц

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обсудила с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой возможность подачи обращений о помиловании ряда удерживаемых лиц.
Москалькова и Денисова обсудили подачу обращений о помиловании удерживаемых лиц
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«Мы обговорили вопрос поддержки в виде обращения о помиловании ряда граждан», — цитирует ТАСС Москалькову.

Она сообщила, что не будет называть фамилии этих людей, чтобы «не зародить надежду раньше времени».

«Этот вопрос требует очень серьёзной проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в вопросе оказания помощи гражданам через институт помилования», — отметила омбудсмен.

Также стороны наметили «дорожную карту» взаимодействия, что, по словам Москальковой, даёт возможность «надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернутся в свои дома».

Ранее Денисова и Москалькова договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.

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