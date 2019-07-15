Умерла одна из пострадавших при ЧП во Дворце шекинских ханов
«Получившая тяжёлую травму в результате трагического инцидента в Шеки Хатира Агамалиева скончалась, несмотря на усилия врачей, в центральной районной больнице», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Минздрава республики.
Ранее сообщалось, что четверо пострадавших после инцидента во Дворце шекинских ханов перевезены в Баку.
В результате ЧП, которое произошло 14 июля, пострадали 19 человек, включая двух россиян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.