Умерла одна из пострадавших при ЧП во Дворце шекинских ханов

В Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что одна из пострадавших в результате падения ветки 500-летнего дерева во Дворце шекинских ханов скончалась в больнице.

«Получившая тяжёлую травму в результате трагического инцидента в Шеки Хатира Агамалиева скончалась, несмотря на усилия врачей, в центральной районной больнице», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Минздрава республики. Ранее сообщалось, что четверо пострадавших после инцидента во Дворце шекинских ханов перевезены в Баку. В результате ЧП, которое произошло 14 июля, пострадали 19 человек, включая двух россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.