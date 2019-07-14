Четверых пострадавших при ЧП во Дворце шекинских ханов перевезли в Баку
- РИА Новости
«Четверо пострадавших в результате ЧП в Шеки, в том числе трое сирийских туристов, вертолётом отправлены для продолжения лечения в Баку», — приводит ТАСС заявление сотрудника пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что у пострадавших граждан Сирии обнаружены переломы конечностей, а у ещё одного госпитализированного, который является гражданином Азербайджана, помимо перелома правой ноги, тяжёлая черепно-мозговая травма.
Кроме того, медики рассматривают вопрос транспортировки в Баку ещё одной пострадавшей при ЧП, у которой диагностирован оскольчатый перелом голени, а также травматический шок.
В шекинской больнице остаётся один пострадавший, получивший закрытую травму позвоночника.
«Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение», — уточнили в Минздраве Азербайджана.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере 19 человек, в том числе двое туристов из России.