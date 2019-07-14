Четверых пострадавших при ЧП во Дворце шекинских ханов перевезли в Баку

Четверых туристов, которые получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане, перевезли в Баку. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

«Четверо пострадавших в результате ЧП в Шеки, в том числе трое сирийских туристов, вертолётом отправлены для продолжения лечения в Баку», — приводит ТАСС заявление сотрудника пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что у пострадавших граждан Сирии обнаружены переломы конечностей, а у ещё одного госпитализированного, который является гражданином Азербайджана, помимо перелома правой ноги, тяжёлая черепно-мозговая травма.

Кроме того, медики рассматривают вопрос транспортировки в Баку ещё одной пострадавшей при ЧП, у которой диагностирован оскольчатый перелом голени, а также травматический шок.

В шекинской больнице остаётся один пострадавший, получивший закрытую травму позвоночника.

«Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение», — уточнили в Минздраве Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере 19 человек, в том числе двое туристов из России.