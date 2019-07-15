Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.

«Что касается Кирилла Вышинского, мне кажется, уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры — а в данном случае, наверное, политического выживания, — всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд», — приводит слова Захаровой сайт kp.ru.

По словам представителя МИД, тот факт, что Вышинского «держат без каких-либо конкретно к нему претензий» и «не предъявляют ничего, кроме того, что называют госизменой», является «абсолютным безумием».

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить Вышинского по итогам слушания, которое пройдёт в суде Киева 19 июля.

15 июля Подольский суд Киева перенёс заседание по делу Вышинского.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила суд освободить Вышинского под подписку о невыезде.