Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом
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«Что касается Кирилла Вышинского, мне кажется, уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры — а в данном случае, наверное, политического выживания, — всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд», — приводит слова Захаровой сайт kp.ru.
По словам представителя МИД, тот факт, что Вышинского «держат без каких-либо конкретно к нему претензий» и «не предъявляют ничего, кроме того, что называют госизменой», является «абсолютным безумием».
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить Вышинского по итогам слушания, которое пройдёт в суде Киева 19 июля.
15 июля Подольский суд Киева перенёс заседание по делу Вышинского.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила суд освободить Вышинского под подписку о невыезде.