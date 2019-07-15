Захарова прокомментировала заявление Турчинова по Крымскому мосту

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировала заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о возможности уничтожения Крымского моста ракетами «Нептун».
Захарова прокомментировала заявление Турчинова по Крымскому мосту
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Все заявления подобного рода государственных деятелей нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина», — цитирует спикера МИД сайт kp.ru.

Она добавила, что такие заявления необходимо оценивать не с российской стороны. Это позволит расставить все точки над «i», считает Захарова.

Также она заявила, что не существует конвенций Евросоюза или Совета Европы, в рамках которых подобные заявления казались бы нормальными.

Ранее Турчинов заявил, что украинские ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

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