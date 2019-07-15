Зеленский прокомментировал ДТП с участием своего кортежа в Запорожье

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае признания сотрудников Управления государственной охраны виновными в ДТП в Запорожской области они будут привлечены к ответственности.
Зеленский прокомментировал ДТП с участием своего кортежа в Запорожье
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Что касается ДТП в Запорожской области — это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. Слава богу, что все остались живы», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Ранее украинские СМИ передавали, что в Запорожской области микроавтобус Управления государственной охраны Украины, входящий в кортеж Зеленского, столкнулся с автобусами, которые перевозили детей.

При этом в момент происшествия в кортеже не было автомобиля украинского президента. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить