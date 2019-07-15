Зеленский прокомментировал ДТП с участием своего кортежа в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае признания сотрудников Управления государственной охраны виновными в ДТП в Запорожской области они будут привлечены к ответственности.

«Что касается ДТП в Запорожской области — это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. Слава богу, что все остались живы», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Ранее украинские СМИ передавали, что в Запорожской области микроавтобус Управления государственной охраны Украины, входящий в кортеж Зеленского, столкнулся с автобусами, которые перевозили детей.

При этом в момент происшествия в кортеже не было автомобиля украинского президента.