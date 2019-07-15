Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.
Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В последнее время в соцсетях много «зрады» на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого», — заявил он. 

Зеленский заявил, что во время его передвижения по дорогам Украины едут два автомобиля, включая президентский и автомобиль охраны. По его словам, «иногда бывает третий автомобиль», в котором находятся сопровождающие лица, члены команды президента и охрана.

«Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает мигалок и другое... Президент — такой же участник движения, как и все», — написал президент Украины.

В июне заместитель главы администрации президента Юрий Костюк заявил, что Зеленский не собирается ездить на работу на велосипеде, так как «сейчас не та ситуация в стране».

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